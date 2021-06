Pedalada voraz de Iúri Leitão no sprint

José Pedro Gomes Ontem às 23:07 Facebook

Jovem ciclista vence segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, mas Maurício Moreira segue líder.

Emoções ao rubro na decisão ao sprint da segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional, com o jovem Iúri Leitão (Tavfer/Measindot/Mortágua) a mostrar mais fôlego na renhida luta pela vitória em Miranda da Douro e a amealhar o primeiro triunfo na estrada como ciclista profissional.

O corredor de 22 anos, que no ano passado se sagrou campeão europeu de scratch [vertente do ciclismo de pista], levou a melhor numa chegada estreita e em plano inclinado na localidade mais oriental de Portugal, relegando Luís Gomes (Kelly/Simoldes/UDO) e Francisco Campos (W52/F. C. Porto), respetivamente, para os seguintes lugares do pódio.

Um pouco mais atrás, chegou o camisola amarela Maurício Moreira (Efapel), com o mesmo tempo que o vencedor, mantendo, assim, a liderança da corrida, com 25 segundos de vantagem na geral para, precisamente, Iúri Leitão.

Apesar do forte calor, a que mais tarde se juntou o vento, causando dificuldades extra aos ciclistas, a etapa começou cedo a ser animada por uma fuga desenhada por Venceslau Fernandes (Antarte/Feirense), Gaspar Gonçalves (Tavfer/Measindot/Mortágua), David De La Fonte (Louletano) e complementada, depois, com José Mendes (W52/F. C. Porto), que cavaram uma vantagem interessante.

Pelotão anula fuga

Mas, a cerca de 25 quilómetros da meta, o esforço do pelotão, liderado pela Efapel, na proteção ao camisola amarela, com o contributo da RP/Boavista, a aventura dos fugitivos foi anulada.

Já perto da meta, Samuel Blanco (Atum General/Tavira), Hugo Nunes (RP/Boavista) e Roniel Campos (Louletano) ainda tentaram desequilibrar, mas a iniciativa foi logo quebrada pela equipa de Mortágua, que conseguiu colocar na frente Iúri Leitão, para este provar que é um dos promissores sprinters nacionais.

Este sábado de manhã há um contrarrelógio individual em Resende, de onde o pelotão parte à tarde para São João da Pesqueira, numa ligação de 66 quilómetros. Um dia que poderá ditar diferenças na geral.