O pedido de auto de flagrante delito a Pepe foi arquivado pela Comissão de Instrutores da Liga Portugal, na sequência do lance com Coates no jogo frente ao Sporting, do passado sábado.

O Sporting fez um pedido de auto flagrante delito a Pepe, por ter considerado que houve uma agressão a Coates, defesa central uruguaio dos leões. A Comissão de Instrutores da Liga Portugal considerou que não existe matéria de facto para abrir um processo em relação a este caso. Por consequência, arquivou o pedido do clube de Alvalade.

Aos 32 minutos do Sporting-F.C. Porto, Pepe teve um lance com Coates que gerou muita polémica.