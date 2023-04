Pedro Barroso e o apuramento do Salgueiros: "Neste clube acredita-se até ao fim"

Rui Almeida Santos Hoje às 15:34 Facebook

Pedro Barroso, treinador do Salgueiros, foca a "crença", da equipa e do próprio clube, como um fator determinante no apuramento salgueirista para a fase de subida do Campeonato de Portugal. "Foi até ao último segundo, e vai ser também assim na segunda fase", atira o técnico.

"Neste clube acredita-se até ao fim". Quando recupera as memórias do último domingo, que acabou em festa depois de uma reviravolta determinante em Resende, Pedro Barroso, treinador do Salgueiros, repete, quase por instinto, um termo que também aplica quando se refere ao próprio clube, "crença".

"Foi uma vitória da nossa crença" que carimbou o apuramento salgueirista para a fase de subida do Campeonato de Portugal, a mesma que permitiu aos portuenses prevalecer numa "época em que passámos por muito", salienta o técnico.