Contrato é válido até final da temporada. Estreia no banco é com o Valadares, no dia 21

Pedro Barroso, que na época passada treinou o Benfica de Castelo Branco, sucede a Rui Borges no comando técnico dos tigres da Costa Verde.

O Sporting de Espinho é o oitavo classificado da série C do Campeonato de Portugal, com cinco pontos. A estreia do novo treinador acontece a 21 de novembro, diante do Valadares.

Pedro Barroso assinou contrato até ao final da temporada.