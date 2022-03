Pedro Caixinha motivado por ser primeiro treinador luso na Argentina

JN/Agências Hoje às 23:16 Facebook

O técnico Pedro Caixinha disse, esta segunda-feira, estar "motivado" para dirigir os argentinos do Talleres de Córdoba e ser o primeiro a "representar os treinadores portugueses num país tão apaixonado pelo futebol", prometendo uma "mentalidade ganhadora".

O português foi apresentado como treinador do Talleres, em conferência de imprensa que decorreu após ter orientado o primeiro treino com a equipa, no qual obteve uma boa primeira impressão dos jogadores.

"O que encontrámos [equipa técnica], em relação à equipa, foi um grupo aberto, recetivo, com vontade de fazer as coisas. Dão o benefício da dúvida para escutar e entender tudo o que tu lhes trazes e como queres que eles se comportem em campo", disse o alentejano.

O técnico, de 51 anos, assumiu a motivação por ser o primeiro português a treinar uma equipa de futebol argentina, um país que considera destacar-se pela "paixão por este desporto".

"É um prazer estar a trabalhar na Argentina e poder representar os treinadores portugueses num país tão apaixonado pelo futebol como a Argentina", afirmou.

Relativamente ao que espera dos seus jogadores, Caixinha diz ser muito importante ter uma equipa intensa e que tenha uma mentalidade forte em todos os jogos que disputar.

"A intensidade que a equipa tem em campo é algo me agrada e que nos pauta sempre em relação às ideias da nossa equipa. É o ponto de partida, a base. [...] O jogo de futebol e as ideias de jogo, que se baseiam em comportamentos, vamos ter pouco tempo para trabalhar. Então vamos ter de ser rigorosos em relação a tudo isso, mas tem de ser uma equipa que vá para o campo para ganhar", destacou o treinador.