Pedro Correia é campeão estadual pelo Grémio Anápolis

Ana Filipa Giro Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor desportivo do Grémio Anápolis festejou, no domingo, o título de campeão estadual goiano 2021. A equipa anapolina venceu o Vila Nova nos penáltis (4-5) e vive um momento histórico. O português já orientou, como treinador principal, o Farense e o Leixões.

O Grémio Anápolis é o novo campeão estudal goiano e com um português ao barulho. Pedro Correia, de 43 anos, é diretor desportivo do clube desde 2016/17, depois de uma época como treinador em 2015/16. O emblema anapolina venceu, ontem, o Vila Nova, nos penáltis (4-5), depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar, e ergueu o troféu pela primeira vez na história do clube, no no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Pedro Correia mostrou-se orgulho pelo feito e confiante no projeto desenvolvido. "Este plantel foi construído à base de jovens de 21 e 22 anos. O objetivo é descobrir jogadores, pô-los a jogar e lançá-los no mercado", explicou, ao JN. Pedro Correia já foi treinador principal do Leixões, em 2012/13, e do Farense em 2014/15, seguindo a carreira no Brasil, sempre no Grémio Anápolis.

A cidade não festejava o Goianão desde 1965. "Esta vitória tem uma dimensão muito grande", salientou o diretor desportivo.

"Temos, neste momento, um plantel que facilmente jogaria numa segunda liga para subir, ou numa primeira liga para se manter", rematou Pedro Correia.