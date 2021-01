Pedro Cunha: "Os adeptos também merecem uma alegria destas"

JN Ontem às 22:57 Facebook

No final do empate frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, o técnico Pedro Cunha mostrou-se agradado com a exibição dos jogadores do Rio Ave na segunda parte e salientou o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.

"Na primeira parte, fomos muito competentes do ponto de vista defensivo, mas não conseguíamos sair em transição contra um grande Sporting, a fazer uma grande época. Na segunda parte, corrigimos, colocámos mais um homem a ligar melhor com o Geraldes", começou por dizer.

"Jogamos para ganhar em qualquer campo, é a nossa missão e filosofia. É um ponto importante na situação em que vínhamos. Aqui só empatou o F. C. Porto, todas as equipas perderam. Agora é mudar o 'chip', temos um jogo complicado para a semana".

Pedro Cunha admitiu que o pensamento de vitória esteve presente na cabeça dos jogadores. "Estávamos desgastados, o Chico [Francisco Geraldes] estava muito bem entrelinhas e, se não acusa o desgaste, íamos complicar ainda mais a vida ao Sporting, pois estava a colocar o Dala e o Mané na cara do golo. Pensámos em ganhar. Temos a ilusão de construir uma equipa que seja competente em todos os jogos."