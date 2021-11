Pedro Duarte é o próximo treinador da Académica

João Pedro Campos Hoje às 13:46 Facebook

Pedro Duarte vai ser o próximo treinador da Académica, devendo dar o treino desta quinta-feira.

O técnico, de 41 anos, estava sem clube depois de ter deixado a Sanjoanense, da Liga 3, no final de setembro.

É o terceiro clube de Pedro Duarte na Liga 2, depois de ter orientado o Estoril (19/20) e o Académico de Viseu, em 20/21.

O ponto mais alto da carreira do treinador foi a conquista do campeonato nacional de Juniores A em 2014, ao serviço do Sp. Braga.

A Académica ocupa o último lugar da Liga 2, com dois pontos em 11 jogos. Pedro Duarte é o terceiro treinador da temporada, depois de Rui Borges e João Carlos Pereira.