Pedro Emanuel consolida segundo lugar nos Emirados Árabes Unidos

O Al Ain saiu esta quinta-feira vitorioso da deslocação ao terreno do Hatta, por 3-0, resultado que permite que a formação treinada pelo português Pedro Emanuel consolide o segundo lugar na Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos

Depois de uma primeira parte sem golos, o Al Ain entrou mais forte no segundo tempo e chegou à vantagem aos 50 minutos, por intermédio de Bandar Mohammed, com Jamal Maroof a ampliar o marcador, aos 68, e a fechar a contagem, aos 88.

O Al Ain, que é orientado desde o início de janeiro por Pedro Emanuel, conta agora com 34 pontos em 17 jornadas, menos dois pontos do que o líder Shabab Al-Ahli Dubai e mais quatro do que o Al Jazira (terceiro classificado), ambos com menos um jogo disputado.