Pedro Emanuel deixa o Almería por mútuo acordo

Apesar de o clube seguir no segundo posto do segundo escalão do futebol espanhol, Pedro Emanuel não resistiu ao facto de só ter vencido um dos últimos oitos jogos.

Pedro Emanuel já não é o treinador do Almería, projeto que abraçou esta temporada, tendo feito apenas 14 jogos (seis vitórias, seis empates e duas derrotas).

Na nota em que anunciou a saída do técnico, através das redes sociais, o Almería referiu: "Pedro Emanuel deixou de ser nosso treinador, após ter acertado uma rescisão por mútuo acordo. Muito obrigado por todo o teu esforço e pela tua dedicação às nossas cores. Desejamos todo o êxito possível na tua carreira".

Recorde-se que o treinador da equipa B do Almería é o também treinador português, Nandinho, sendo que Mário Silva é o diretor técnico de todo o futebol de formação do clube espanhol.