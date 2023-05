Pedro Emanuel: "Foi a final que mais gosto me deu ganhar"

O defesa-central acedeu ao convite do JN para revisitar as memórias da conquista da Taça UEFA de 2002/03, no dia em que se assinalam 20 anos sobre uma das maiores finais disputadas pelo F. C. Porto.

Pedro Emanuel estava na reta final da sua primeira de sete temporadas no F. C. Porto, quando foi chamado por José Mourinho para substituir Jorge Costa, a cerca de 20 minutos para os 90, contra o Celtic, na final da Taça UEFA, em Sevilha, na edição de 2002/03. "Foi, sem dúvida, a final que mais gosto me deu ganhar em termos internacionais, pela emoção do jogo, pela forma como foi disputado, pelo adversário e pelo ambiente envolvente entre duas equipas que já não participavam há algum tempo em finais", contou o antigo defesa ao JN.

A cidade espanhola tinha sido invadida por adeptos escoceses, que encheram tudo o que vendesse cerveja e tivesse uma televisão para ver o jogo, porque a lotação do Estádio Olímpico há muito tinha esgotado. "Tinha prometido à minha família, quer do meu lado, quer do lado da minha mulher, que se chegássemos à final alugava um autocarro e iam todos. E assim foi! Foi engraçado, porque a minha filha tinha acabado de nascer, ainda não teria um ano. Mas foi um convívio muito bom com os adeptos do Celtic, que vi através das fotos que a minha mulher me ia mandando", acrescentou Pedro Emanuel, hoje treinador do Al Khaleej, penúltimo classificado da Liga da Arábia Saudita.