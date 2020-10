Pedro Emanuel perde no campeonato dos Emirados

JN Hoje às 20:39 Facebook

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, perdeu esta sexta-feira na receção ao Al Sharjah por 2-1, em jogo que encerrou a terceira jornada do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.

A equipa de Pedro Emanuel chegou já ao intervalo a perder por 2-0, com dois golos dos brasileiros Caio e Igor Coronado, aos 16 e 30 minutos, respetivamente, tendo reduzido o marcador aos 84, por Mohamed Ali Shaker.

Com esta derrota, o Al Ain segue em oitavo lugar ao fim da terceira jornada, com quatro pontos, numa tabela classificativa liderada pelo Bani Yas, com nove pontos, seguido do Al Sharjah, com os mesmos pontos, e do Al Dhafra, com sete.