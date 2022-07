Pedro Emanuel ruma ao Al Khaleej da Arábia Saudita

Será o terceiro clube no país saudita para o treinador português.

Pedro Emanuel terá uma nova aventura na temporada 2022/23. O técnico português assinou contrato de uma temporada pelo Al Khaleej Club, recém-promovido ao principal escalão da Arábia Saudita. Este será o terceiro clube que o treinador de 47 anos representa no país saudita, depois de ter orientado o Al Taawon em 2018/19, onde venceu uma King Cup, e o Al Nassr, na época passada.

Com passagens por Al Ain, Almería, Estoril, Apollon Limassol, Arouca e Académica, Pedro Emanuel conta com quatro títulos na carreira, com destaque para a Taça de Portugal conquistada ao serviço da Académica.