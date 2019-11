Pedro Gil lesiona-se e deixa clássico de maca

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O início do clássico entre o Sporting e o F. C. Porto, no Pavilhão João Rocha, ficou marcado por um susto com Pedro Gil.

O jogador dos leões lesionou-se depois de um choque com Carlo Di Benedetto, do F. C. Porto. O espanhol foi prontamente assistido pelas equipas médicas do Sporting e da equipa azul e branca, tendo sido depois retirado do pavilhão de maca e com um colar cervical.

O Sporting recebeu e venceu, este domingo, o F. C. Porto, por 3-0, na quarta jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, mantendo a invencibilidade na prova. Os leões dividem a liderança da Liga com o Benfica.