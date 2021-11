Os golos da vitória do Sporting sobre o Varzim na Taça de Portugal

JN Ontem às 21:58 Facebook

Dois golos do médio Pedro Gonçalves garantiram ao Sporting a vitória por 2-1 sobre o Varzim, esta quinta-feira à noite, em Alvalade, e a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Apesar da primeira parte sem golos, houve situações de perigo para os dois lados, com os poveiros a verem um golo anulado por fora de jogo de Heliardo.

No segundo tempo, os leões mexeram na equipa e pressionaram mais. Pedro Gonçalves saltou do banco e bastou-lhe 10 minutos em campo para abrir o marcador aos 68.

Matheus Reis abriu em Nuno Santos, que lançou Sarabia. O espanhol assistiu Paulinho, que tentou marcar de calcanhar, mas a bola foi intercetada e na recarga Pedro Gonçalves só teve de encostar.

Veja o golo de Pedro Gonçalves (1-0):

A vantagem leonina durou pouco, pois Heliardo fez o 1-1, aos 78 minutos, numa grande penalidade a castigar falta de Nuno Santos sobre Murilo.

Veja o golo de Heliardo (1-1):

Dez minutos depois, novo penálti, desta vez na área do Varzim, com Pedro Gonçalves a bisar na conversão do castigo máximo que penalizou falta sobre Porro. A dois minutos do final, o Sporting ficou de novo em vantagem no marcador.

Veja o golo de Pedro Gonçalves (2-1):

Com este triunfo, os leões são a primeira equipa a assegurar a presença nos oitavos de final.