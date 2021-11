Pedro Gonçalves chega ao topo da Europa

Luís Antunes Hoje às 10:57 Facebook

Exibição decisiva no jogo que apurou os leões levou a UEFA a elegê-lo o melhor jogador da jornada da Champions. Fatura há quatro jogos seguidos

A exibição e os dois golos, decisivos no apuramento dos leões para os oitavos de final da Champions, aumentaram o foco europeu em Pedro Gonçalves. O suspeito do costume e abono de família dos leões foi reconhecido pela UEFA como melhor jogador da quinta jornada da Liga dos Campeões, superando Dzeko (Inter), Forsberg (Leipzig) e Haller (Ajax). Se continuar com a atual performance, o internacional português subirá certamente de cotação e suscitará maior interesse aos tubarões do futebol europeu. A SAD agarrou o médio com a renovação até 2026 e a subida da cláusula de rescisão de 60 para 80 milhões de euros. Uma jogada oportuna, mas que, certamente, não evitará o ataque de potenciais interessados no final da temporada.

Pote bisou pela terceira vez nos últimos quatro jogos, nos quais marcou sempre. O número 28 dos leões leva 11 golos em 1062 minutos, média de um tento a cada de 96,3 minutos. Bem melhor do que na época passada, quando faturava a cada 131,48 minutos - 23 golos em 3031 minutos. Pedro Gonçalves mantém o estatuto de melhor marcador do Sporting e inclusive a mesma percentagem de influência na equipa da temporada transata. É responsável por 11 dos 39 golos (28, 2%) dos leões esta época, ele que em 2020/21 marcou 23 dos 82 tentos (28%) da equipa.