Sporting volta às vitórias e pressiona F. C. Porto. Veja os golos

JN Hoje às 18:50, atualizado às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Pedro Gonçalves, Matheus Reis e Pablo Sarabia apontaram os três golos do triunfo sobre o Estoril, que acabou reduzido a 10 jogadores.

Depois do empate no Dragão (2-2) e da goleada sofrida com o Manchester City (0-5), o Sporting recuperou o sorriso e voltou às vitórias, ao derrotar o Estoril, este domingo, na 23.ª jornada da Liga, com três golos sem resposta.

Pedro Gonçalves, aos 40 minutos, descomplicou o que estava a ser difícil para a equipa de Rúben Amorim e abriu caminho ao triunfo, que ficou ainda mais facilitado à passagem dos 65 minutos, quando o recém-entrado Raul Silva viu vermelho direto e deixou os "canarinhos" com dez jogadores.

Em superioridade numérica, o Sporting aproveitou para dilatar a vantagem e confirmar a vitória. Matheus Reis assinou o 2-0, cabendo a Pablo Sarabia fixar o resultado final.

Com esta vitória, os leões reduzem, à condição, para três pontos a distância em relação ao líder F. C. Porto, que joga esta noite frente ao Moreirense, em Moreira de Cónegos.