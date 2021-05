JN Ontem às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting ganhou esta noite de quarta-feira ao Rio Ave, em Vila do Conde, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da Liga, com golos de Pedro Gonçalves e Paulinho, e está cada vez mais perto de conquistar o título nacional, que lhe foge desde 2002.

Os leões controlaram a partida desde o início, tiveram boas situações para abrirem o marcador, as duas mais flagrantes aos ferros. A primeira por Nuno Mendes, após canto de Coates, aos 7 minutos, e a segunda num cabeceamento de João Palhinha.

Veja os lances de Nuno Mendes e João Palhinha:

Aos 34 minutos, o árbitro assinalou grande penalidade contra os locais, por mão de Ivo Pinto na área, que Pedro Gonçalves converteu.

Veja o penálti e o golo de Pedro Gonçalves (0-1):

PUB

Até ao intervalo, o conjunto lisboeta continuou a comandar a partida, ante um Rio Ave com poucos argumentos para contrariar o melhor jogo adversário.

No segundo tempo, os da casa subiram de rendimento, embora sem incomodarem muito os leões.

Após uma confusão que resultou na expulsão de Tarantini no banco de suplentes vilacondense, Paulinho aproveitou para aumentar a vantagem leonina com um grande golo.

Ivo Pinto cortou a bola à entrada da área, e o avançado deixou bater no chão, amorteceu com o peito e atirou forte de pé esquerdo, ao canto inferior direito da baliza de Kieszek.

Veja o golo de Paulinho (0-2):

O Rio Ave tentou chegar ao golo de honra, mas o Sporting não se abalou e não permitiu que o marcador sofresse mais alterações.

Com este resultado, os leões ficaram a quatro pontos do título, quando lhes faltam apenas três jogos na Liga. O F. C. Porto, que está a nove pontos do líder e ainda tem 12 em disputa, defronta esta quinta-feira (18.30 horas), o Benfica e só a vitória lhe interessa para continuar na corrida.

Já o Rio Ave continua em 15.º lugar e pode ser ultrapassado na tabela pelo 16.º, Boavista, caso as panteras ganhem ao Tondela na sexta-feira (21.15 horas).