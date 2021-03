JN Hoje às 21:16, atualizado às 22:56 Facebook

O defesa Coates garantiu, esta sexta-feira, a vitória ao Sporting frente ao Santa Clara (2-1), a marcar o golo decisivo nos descontos, na 22.ª jornada da Liga, depois de os açorianos terem empatado a cinco minutos do fim.

Apesar dos açorianos estarem a dar boas indicações nos primeiros minutos da partida, foram os leões a chegar ao golo, na primeira incursão com perigo na área adversário.

Pedro Gonçalves recebeu de Tabata e atirou de primeira, estavam cumpridos 23 minutos.

Veja o golo de Pedro Gonçalves (1-0):

Os insulares sentiram o tempo de passaram por alguma instabilidade, mas foram equilibrando, embora sem criarem perigo, pelo que ao intervalo, o conjunto leonino mantinha a vantagem mínima.

O segundo tempo foi um reflexo do primeiro, com poucos pormenores de interesse, até que, a cinco minutos do fim, Rui Costa empatou a partida.

Num cruzamento largo de Jean Patric, Carlos Júnior a surgir ao segundo poste e a servir para trás Rui Costa, que domina e atira para o fundo das redes.

Veja o golo de Rui Costa (1-1):

Os últimos minutos foram frenéticos, e aos 90+4, Coates desviou de cabeça para o golo um cruzamento de João Mário e garantiu os três pontos aos leões.

Veja o golo de Coates (2-1):