Pedro Gonçalves de início no embate com o Belenenses

Pedro Gonçalves é a grande novidade no onze do Sporting para a partida contra o Belenenses, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Gonçalo Inácio também está de regresso após lesão.

Esta partida também fica marcada por algumas estreias oficiais de verde e branco, como titulares, de Gonçalo Esteves, Ugarte e João Virgínia.

O encontro está agendado para as 20.45 horas, no reduto do Belenenses e será dirigido por Gustavo Correia (Porto)

Sporting: João Virgínia; Gonçalo Esteves, Feddal, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio e Rúben Vinagre; Ugarte, Daniel Bragança; Pedro Gonçalves. Jovane Cabral e Tiago Tomás

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: André Paulo, Matheus Reis, Matheus Nunes, Paulinho, Pedro Porro, Nuno Santos e Goulart

Belenenses: Marcelo Valverde; João Oliveira, André Serra, Fábio Marinheiro, César Medina, Zé Pedro Neto, Mauro Antunes, Rui Pereira, Rúben Araújo, Clé e David Brazão

Treinador: Nuno Oliveira