Pedro Gonçalves de pé quente marcou o golo de uma vida

Nuno A. Amaral Hoje às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Remate sensacional de Pedro Gonçalves, que ajudou o Sporting a eliminar o Arsenal na Liga Europa, foi feito a 48 metros da baliza, com precisão matemática. UEFA considerou-o o melhor da semana

Como não podia deixar de ser, o golo de Pedro Gonçalves em Londres foi eleito o melhor da semana da Liga Europa. "Só podia haver um vencedor", escreveu a UEFA, na conta oficial da competição no Twitter. O remate quase do meio-campo, que restabeleceu o empate no "Emirates Stadium" e lançou o Sporting para uma vitória nos penáltis sobre o Arsenal, levou o internacional português aos píncaros e a imprensa internacional foi unânime nos elogios.

"Pedro Gonçalves é médio, avançado e líder", escreveu a "Gazzetta dello Sport". Em Inglaterra, o "The Sun" pediu que o golo fosse de imediato considerado o vencedor do Prémio Puskás e, olhando bem para a jogada, essa exigência pode não ser descabida.