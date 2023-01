Pedro Gonçalves de volta para o dérbi

António M. Soares Hoje às 00:00 Facebook

Criativo cumpriu castigo no jogo com o Marítimo, na Madeira

Pedro Gonçalves volta a ser opção para Rúben Amorim no dérbi com o Benfica do próximo domingo. O avançado cumpriu castigo no jogo com o Marítimo e com ele o treinador leonino volta a dispor de mais um argumento para o ataque. "Pote" soma sete golos no campeonato e, mais do que um argumento ofensivo de peso, pode servir para contrariar a desinspiração do leão da última jornada, que levou Ruben Amorim a lamentar não ter podido contar com o jogador. Ontem, o avançado treinou integrado com os jogadores não utilizados, enquanto que os que defrontaram o Marítimo fizeram trabalho de recuperação.

Entregues ao departamento médico continuam Bragança e Morita. Embora remotas, as hipóteses de ver o japonês recuperar dependem da resposta que este for capaz de dar ao tratamento à lesão que trouxe do Mundial, pelo que é um caso para acompanhar nos próximos dias. Hoje o plantel folga e só volta amanhã para preparar o dérbi da Luz.