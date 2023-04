Pedro Gonçalves e o golo ao Arsenal: "Fica para o resto da vida"

JN Hoje às 19:39 Facebook

Pedro Gonçalves recordou o golo apontado ao Arsenal, anteviu os quartos de final da Liga Europa com a Juventus e explicou o porquê da alcunha Pote.

Em entrevista ao sítio da "UEFA", Pedro Gonçalves confessou que o golo apontado ao Arsenal, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, "ficará para o resto da vida".

O médio do Sporting reforça que o tento no Emirates, com um remate desde o meio-campo, "será sempre o melhor da carreira, tendo em conta o momento, o jogo, a equipa adversária e o estádio".

"O meu festejo? Bem, foi estranho porque eu não sabia o que fazer. Comecei a correr como um louco, comemorando o máximo que podia, porque percebi que tinha sido um excelente golo", acrescentou o internacional português, que também abordou o duelo com a Juventus, para os quartos de final da Liga Europa.

"Vai ser uma eliminatória extremamente difícil e que se vai revelar muito exigente, visto que é a duas mãos e a primeira é fora de casa", analisou Pedro Gonçalves, apontando as diferenças para a fase anterior da prova: "Víamos o Arsenal como um dos favoritos à conquista da Liga Europa, mas conseguimos eliminá-los. Agora temos de nos concentrar na primeira mão, em Turim, e esperar pelo segundo jogo para tentar o nosso melhor, de modo a ultrapassar os momentos em que as coisas vão ficar difíceis para nós".

O médio leonino explicou ainda a alcunha de Pote: "É uma história muito antiga e também muito simbólica para mim porque é sobre meu avô, que infelizmente já faleceu. Durante minha passagem pelo Vidago, ele e o treinador de guarda-redes do clube faziam apostas para eu acertar com a bola na trave em remates à entrada da área. Sempre que eu acertava, eles davam-me o que eu pedia. E como eu pedia sempre chocolates, eles chamavam-se sempre de Potinho. À medida que fui crescendo ficou Pote".

O Sporting visita o estádio da Juventus na quinta-feira (20 horas), para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. O segundo jogo disputa-se no dia 20 de abril.