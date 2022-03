Pedro Gonçalves espreita janela para dar o salto

Extremo sente-se confortável no Sporting mas aguarda propostas concretas até final da época

O médio ofensivo Pedro Gonçalves sente-se confortável nos leões, onde tem sido peça fundamental, mas está na expectativa de ouvir propostas no fim da temporada, apurou o JN. Com contrato até 2026, o extremo, de 23 anos, teve clubes interessados no verão, houve sondagens, mas a promessa de apresentação de propostas concretas acabou por não se concretizar. Cenário que pode mudar a partir de junho.

Apesar da época estar a ser mais irregular do que a de 2020/21, devido a problemas físicos, que o obrigaram a parar, continua a ser apetecível. Em Inglaterra, o Manchester United está atento e há outros emblemas, de outros países, que têm também Pote sob mira. Ao que soubemos, o jogador não tem preferência pelo país onde pode jogar no futuro. O Sporting tem 50% do passe, a outra metade pertence ao Famalicão.