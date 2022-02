Pedro Gonçalves falha o jogo com o Marítimo

Rui Farinha Hoje às 21:14 Facebook

Pedro Gonçalves ressentiu-se de uma lesão muscular na coxa esquerda e é baixa para a partida com o Marítimo, que se realiza sábado, no Funchal.

No passado recente, o problema físico afastou-o da competição e obrigou-o a falhar, por exemplo, o clássico com o F. C. Porto. Nos últimos dias, o jogador voltou a sentir desconforto no mesmo sítio e vai ter de parar. Falhou o treino desta quinta-feira e vai efetuar exames médicos no sentido de conhecer a real extensão do problema. Mas é certo que não joga na Madeira.

O futebolista, de 23 anos, não tem tido uma época fácil no que diz respeito a lesões: no início da temporada, esteve de fora durante um mês e meio devido a uma inflamação no pé esquerdo. Por seu lado, Ugarte treinou de forma condicionada, mas deve estar apto para defrontar o Marítimo. Face ao castigo de Palhinha, será titular.