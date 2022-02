Pedro Gonçalves não fez parte do treino com o plantel do Sporting

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado português fez exclusivamente trabalho de ginásio.

O Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos de preparação para o embate frente ao F. C. Porto, que se realiza na sexta-feira às 20.15 horas.

Ruben Amorim contou com todo o plantel na sessão desta quarta-feira, com exceção de Pedro Gonçalves. O jogador está com sinais de fadiga muscular e fez apenas trabalho de ginásio a dois dias do clássico contra os dragões, comunicou o clube de Alvalade.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira às 10.30 horas.