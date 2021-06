Pedro Gonçalves no Onze do Ano da Liga

JN Hoje às 19:31 Facebook

Sem surpresa, o melhor marcador da Liga está na equipa ideal da última temporada. João Palhinha e Sérgio Oliveira completam nomeações para o meio-campo

Pedro Gonçalves, o melhor marcador da última edição da Liga, foi nomeado para o Onze do Ano do principal campeonato do futebol português. O trio do meio-campo fica completo com o companheiro de equipa João Palhinha e o médio do F. C. Porto Sérgio Oliveira.

Oriundo do Famalicão, Pote, como é conhecido nos relvados, não demorou a impor-se na equipa leonina, pela qual apontou 23 golos em 32 jogos, o melhor registo da edição 2020/2021 da prova. Foi ainda eleito por oito vezes como o melhor jogador em campo.

"Agradeço a todos os capitães e treinadores que votaram em mim. É um orgulho ser reconhecido pelo meu trabalho", disse o médio ofensivo dos leões, um dos trunfos para a conquista do título de campeão nacional por parte do Sporting.

A eleição do Onze do Ano da Liga tem como base as escolhas dos treinadores e capitães das equipas que disputaram a última edição do campeonato. Quando faltam apenas conhecer os nomes que compõem o trio atacante, realce para o facto de só Sporting e F. C. Porto estarem representados na equipa. Os leões dominam, com as nomeações de Adán, Porro, Coates, Nuno Mendes, Palhinha e Pedro Gonçalves, aos quais se juntam os dragões Pepe e Sérgio Oliveira.