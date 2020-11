Nuno Barbosa Hoje às 21:13 Facebook

No regresso à equipa do Sporting, após um jogo afastado devido a lesão, Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, marcou um golo ao Moreirense, decorria o minuto 8 do duelo da oitava jornada da Liga. Foi o oitavo golo do médio (e camisola número 28) nesta edição da Liga e serviu para restabelecer a igualdade, uma vez que os minhotos adiantaram-se no marcador em Alvalade, devido a um golo na própria baliza de Neto.

Veja os golos e os casos do Sporting-Moreirense: