O defesa central Pedro Henrique, como tinha adiantado o JN, desvinculou-se do Vitória e assinou contrato com o Lion City Sailors, de Singapura.

O jogador brasileiro, cujo contrato era válido até 2023, rende aos cofres da SAD minhota um encaixe de 1,3 milhões de euros.

Na Cidade-Berço, Pedro Henrique foi capitão e somou mais de 150 jogos pelo clube vimaranense. Nos últimos meses, por empréstimo do Vitória, representou os sauditas do Al-Wehda e os brasileiros do Atlético Goianiense.