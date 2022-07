Pedro Malheiro diz que "expetativas são boas" para a nova época

JN/Agências Hoje às 20:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa Pedro Malheiro confidenciou que o Boavista já pensa na estreia na edição 2022/2023, quando ainda restam três semanas para a deslocação ao terreno do Portimonense, da jornada inaugural da Liga.

"As expectativas são boas. Neste momento, a equipa está unida e focada na pré-época. Estamos bem e sabemos da obrigação que existe no Boavista em entrar em todos os encontros para ganhar. Estamos a preparar a próxima temporada e o jogo frente ao Portimonense da melhor forma", frisou o lateral direito, em declarações aos jornalistas, à margem de um treino aberto na íntegra aos adeptos, decorrido no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Lembrando que os 'axadrezados' conservam "uma boa base" de 2021/2022 e "um treinador que conhece muito bem o clube", Pedro Malheiro desejou elevar o registo individual da época de estreia na equipa principal, culminado em 18 partidas, 12 das quais a titular.

Sob olhar do presidente Vítor Murta, a segunda sessão de trabalho diária dos portuenses teve como principal atração um jogo de sensivelmente 20 minutos, que terminou empatado a uma bola, graças aos golos dos reforços Salvador Agra e Róbert Bozeník.