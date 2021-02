Pedro Marques chega ao Gil por empréstimo e espera acrescentar "qualidade e golos"

JN/Agências Hoje às 21:18 Facebook

O avançado, oficializado esta segunda-feira como reforço do Gil Vicente, espera acrescentar "qualidade e golos" à formação minhota, 17.ª classificada da Liga.

"Queria ter maiores desafios na minha carreira desportiva e mais minutos na I Liga. Vim para ajudar o Gil na segunda metade da temporada. Vou acrescentar muito trabalho, muita vontade e espero que com qualidade e golos", afirmou o dianteiro emprestado pelo Sporting até ao fim da época, num vídeo publicado pelos gilistas no Facebook.

O jogador, de 22 anos, prometeu que "trabalho não vai faltar e ambição também não" para ajudar os "galos" a alcançarem a manutenção num campeonato nivelado entre as equipas posicionadas do sétimo lugar para baixo - o Santa Clara, sétimo, tem 21 pontos e o Farense, 18.º e último, tem 12.

"Do sétimo lugar para baixo, está um verdadeiro mata-mata. Só temos de fazer o nosso trabalho e 'matar' todos os [adversários] que nos aparecerem à frente para conseguirmos alcançar os nossos objetivos", disse.

Pedro Marques é o quarto reforço do Gil Vicente no mercado de transferências, que encerra às 23.59 horas desta segunda-feira, depois do guarda-redes Beunardeau, que estava sem clube, do médio Pedrinho, oriundo do Riga FC (Letónia), e do lateral-direito Paulinho, contratado ao AEK de Atenas (Grécia).