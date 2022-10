Pedro Martins chega a acordo verbal com o Hull City

O treinador português Pedro Martins deixou o Olympiacos esta época e está pronto para uma aventura em Inglaterra.

Pedro Martins já terá chegado a acordo verbal com o Hull City, para assumir o comando técnico da equipa que milita no segundo escalão do futebol inglês. Segundo avança a Sky Sports, a contratação deverá ficar fechada esta quinta-feira e o anúncio oficial será para breve.

Pedro Martins foi despedido no início desta época do Olympiacos, clube que orientou durante cinco temporadas e venceu três campeonatos e uma taça da Grécia. No Hull City, pode encontrar o português Tobias Figueiredo e o antigo avançado do Vitória SC Oscar Estupiñan.