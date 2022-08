Pedro Martins deixa o comando técnico do Olympiacos

JN Hoje às 18:46 Facebook

Mesmo antes de oficializar a rescisão do treinador português, o clube grego confirmou a contratação de Carlos Corberán para o cargo.

Pedro Martins deixou o comando técnico do Olympiacos. A rescisão do contrato do treinador português ainda não foi oficializada, mas clube grego já comunicou a contratação do sucessor, Carlos Corberán, contratado ao Huddersfield, do segundo escalão do futebol inglês..

Pedro Martins ainda iniciou a quinta temporada à frente da equipa, mas a eliminação na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões precipitou a saída do técnico, de 52 anos.

No Olympiacos, Pedro Martins conquistou três títulos de campeão e uma Taça da Grécia.