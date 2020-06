Pedro Martins derrota Abel Ferreira e Olympiacos está na final da Taça da Grécia

JN/Agências Ontem às 23:23 Facebook

No duelo de treinadores portugueses, o Olympiacos de Pedro Martins ganhou, esta quarta-feira, ao PAOK de Abel Ferreira, por 2-0, depois de ter perdido por 3-2 em Salonica, e apurou-se para a final da Taça da Grécia.

Um golo do avançado Georgios Masouras, aos 65 minutos, a finalizar de cabeça, em mergulho ao segundo poste, um cruzamento do flanco direito, deixou a equipa de Pedro Martins com o caminho aberto para a final, mas o segundo golo, pelo guineense Mady Câmara, aos 85 minutos, resolveu em definitivo a questão.

A equipa do Pireu tinha perdido em Salonica, na primeira mão, por 3-2, mas conseguiu dar a volta a essa derrota e garantir a passagem à final, interrompendo uma série consecutiva de três vitórias do PAOK na prova, em 2017, 2018 e 2019.

Na equipa do Olympiacos, José Sá e Rúben Semedo foram titulares, enquanto Cafu entrou no decorrer da partida.

De salientar que o treinador do PAOK, Abel Ferreira, foi expulso aos 87 minutos, por conduta considerada incorreta pelo árbitro.

Na outra meia-final disputada esta quarta-feira, o AEK de Atenas eliminou o Aris de Salonica, ao empatar a dois golos após prolongamento, depois de ter vencido em casa na primeira mão por 2-1, pelo que assegurou a outra vaga na final, onde irá defrontar o Olympiacos.

De referir, ainda, o facto de nesta partida terem participado cinco jogadores portugueses, um pelo Aris, Bruno Gama, que foi titular e acabou substituído aos 89 minutos, e quatro pelo AEK, Hélder Lopes, André Simões e Nelson Oliveira, que foram titulares, e Paulinho, lançado em campo após o intervalo.

Dois dos portugueses do AEK, André Simões e Nelson Oliveira - este último fez a assistência para o golo que decidiu a eliminatória, do croata Marco Livaja, aos 102 minutos, no prolongamento - acabaram por ver o cartão vermelho, por acumulação de amarelos, quase no final do prolongamento, aos 120+3 e 120+4, respetivamente.