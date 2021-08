Pedro Martins e Vítor Pereira na fase de grupos da Liga Europa

JN/Agências Ontem às 23:04 Facebook

O Olympiacos, orientado pelo português Pedro Martins, e o Fenerbahçe, de Vítor Pereira, asseguram esta quinta-feira a qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.

No segundo jogo do play-off, sem portugueses no "onze" inicial, mas com Rony Lopes a entrar na segunda parte, os gregos empataram a dois golos com o Slovan Bratislava, na Eslováquia, beneficiando da vitória da primeira mão (3-0).

El Arabi, aos 33 minutos abriu o ativo na capital eslovaca, mas Henty (42) viria a restabelecer a igualdade, já com os locais em inferioridade numérica. Após o intervalo, Onekuru (54) voltou a colocar os gregos em vantagem, anulada pouco depois, pelos pés de Green (62).

Já os turcos, foram ao terreno dos finlandeses do HJK vencer por 5-2, com avançado Enner Valencia a estar em destaque com três golos (11, 14 e 52). Riski, por duas vezes reduziu para os locais (27 e 88), mas Fatih Sanlıturk (90+2) e um autogolo de Peltola (90+4) confirmaram o triunfo do Fenerbahçe.

Eis os resultados da segunda mão do play-off da Liga Europa:

Alashkert-Rangers, 0-0 (0-1)

HJK-Fenerbahçe, 2-5 (0-1)

Zorya Luhansk-Rapid Viena, 2-3 (0-3)

Galatasaray-Randers, 2-1 (1-1)

AZ Alkmaar-Celtic, 2-1 (0-2)

Cluj-Estrela Vermelha, 1-2 (0-4)

Slovan Bratislava-Olympiacos, 2-2 (0-3)

Legia-Slavia Praga, 2-1 (2-2)

Antuérpia-Omonoia, 2-0 (1-2)

Sturm-Mura, 2-0 (3-1)