Pedro Martins estreia-se com derrota pelo Al-Gharafa

Estreia aziaga para Pedro Martins no comando do ​​​​​​​Al-Gharafa, derrotado pelo Al Duhail por 3-0, que subiu provisoriamente ao comando da Liga do Catar.

O primeiro jogo no banco do Al-Gharafa não correu de feição a Pedro Martins, que saiu vergado a uma derrota pesada no terreno do Al Duhail, orientado pelo antigo internacional argentino Hernan Crespo, por 3-0.

Sassi, a fechar a primeira parte, e Al Rawi e Tae-Hee, no segundo tempo, construíram o resultado, que permite ao Al Duhail subir, de forma provisória, à liderança da Liga do Catar, com 19 pontos, mais um que o Al-Arabi e dois que o Al-Wakrah, que ainda não jogaram na 8.ª jornada.

Quanto ao Al-Gharafa pode cair do 4.º lugar, dependendo dos resultados das equipas perseguidoras.

A viver um período de reestruturação, o Al-Gharafa sentiu naturais dificuldades frente a um dos candidatos ao título catari, acentuadas após a lesão de Abdalla Yousif numa fase em que Pedro Martins já tinha esgotado as substituições, que obrigou a equipa a terminar a partida reduzida a dez jogadores.

O técnico português, de 52 anos, chegou ao Al-Gharafa, onde atua o ex-F. C. Porto Yacine Brahimi, em outubro de 2022 com a missão de contribuir no processo de reestruturação do clube.

Na próxima jornada, o Al-Gharafa visita o terreno do Qatar SC, no dia 11 de janeiro.