Pedro Martins ganha ao cair do pano e Vítor Pereira empata

JN Hoje às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Os gregos do Olympiacos, orientados por Pedro Martins, arrancaram um triunfo sofrido mesmo a acabar, por 2-1, em casa frente aos belgas do Antuérpia. Também no Grupo D, os turcos do Fenerbahçe, de Vítor Pereira, arrancou uma igualdade a uma bola no terreno dos alemães do Eintracht Frankfurt.

O El-Arabi colocou os gregos a vencer, aos 52, mas Samatta igualou aos 74 minutos, com o lateral esquerdo Oleg Reabciuk, ex-F. C. Porto, a dar os três pontos a três minutos do final. O português Rony Lopes não saiu do banco e o ex-dragão Tiquinho Soares entrou aos 81 minutos. No Antuérpia, foi titular Aurélio Buta.

Na Alemanha, Ozil colocou os turcos a vencer cedo (10), mas o Eintracht Frankfurt igualou, por Lammers ainda antes da pausa, num jogo em que Gonçalo Paciência não saiu do banco germânico e Miguel Crespo não foi opção para Vítor Pereira.

Eis os resultados da primeira jornada da Liga Europa:

Grupo A

Brondby-Sparta Praga, 0-0

Rangers-Lyon, 0-2

Grupo B

Mónaco-Sturm Graz, 1-0

PSV Eindhoven-Real Sociedad, 2-2

Grupo C

Spartak Moscovo-Legia Varsóvia, 0-1 (quarta-feira)

Leicester-Nápoles, 2-2

PUB

Grupo D

Olympiacos-Antuérpia, 2-1

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe, 1-1

Grupo E

Galatasaray-Lazio, 1-0

Lokomotiv Moscovo-Marselha, Fra, 1-1

Grupo F

Estrela Vermelha-S. C. Braga, 2-1

Midtjylland-Ludogorets, 1-1

Grupo G

Betis-Celtic, 4-3

Bayer Leverkusen-Ferencváros, 2-1

Grupo H

Rapid Viena-Genk, 0-1

Dinamo Zagreb-West Ham, 0-2