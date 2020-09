Pedro Martins leva Olympiacos à conquista da Taça da Grécia

JN Hoje às 21:42 Facebook

Twitter

Partilhar

À terceira tentativa, a final da taça foi disputada. Jogo com seis portugueses em campo acabou com vitória do campeão.

O Olympiacos bateu este sábado o AEK Atenas, por 1-0, na final da Taça da Grécia, com a formação treinada pelo português Pedro Martins a conquistar o troféu, num jogo em que atuaram seis jogadores lusos.

O sérvio Lazar Randjelovic aproveitou um passe em profundidade do guineense Mady Câmara para fazer o único golo do jogo.

Do lado do AEK Atenas, atuaram o defesa Hélder Lopes, o médio André Simões (substituído aos 80 minutos) e o avançado Nélson Oliveira, com o defesa Paulinho, ex-Desportivo de Chaves, a ser lançado aos 62".

Pelo Olympiacos, que juntou a Taça helénica ao campeonato ganho nesta temporada atípica, marcada pela pandemia de covid-19, atuaram o médio Cafú e o defesa Rúben Semedo, ambos lançados em jogo já na segunda parte.

O jogo foi disputado sem público no Estádio Panthessaliko, em Vólos, depois de ter sido adiado por duas vezes, primeiro, por razões de segurança, e, depois, por causa de jogadores do Olympiacos infetados com o novo coronavírus.