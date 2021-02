Pedro Martins passa aos "oitavos" da Liga Europa

JN Hoje às 22:28 Facebook

O treinador português Pedro Martins, do Olympiacos, juntou-se esta quinta-feira aos compatriotas Luís Castro, do Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, da AS Roma, e José Mourinho, do Tottenham, nos oitavos de final da Liga Europa.

O conjunto grego, com José Sá, Rúben Semedo e Bruno a titulares, perdeu na Holanda, frente ao PSV, por 2-1, mas garantiu a qualificação devido ao triunfo caseiro por 4-2 no primeiro jogo.

Para além do Olympiacos, Shakhtar Donetsk, AS Roma e Tottenham, também asseguraram uma vaga na fase seguinte o Ajax, Granada, Molde, Villarreal, Rangers, Arsenal (derrotou o Benfica, por 3-2), Young Boys, Dínamo Zagreb, AC Milan, Manchester United, Slavia Praga e Dínamo Kiev.

Nos jogos das 20 horas, destaque para a eliminação dos alemães do Bayer Leverkusen às mãos dos suíços do Young Boys, após a derrota caseira por 2-0, à qual se soma o resultado desfavorável de 4-3 na semana passada.

Surpresa também em Inglaterra, com triunfo dos checos do Slavia de Praga no recinto do Leicester, por 2-0, após o nulo na primeira mão.

Depois do empate na Rússia a duas bolas, os croatas do Dínamo Zagreb impuseram-se, em casa, ao Krasnodar, por 1-0, e seguem em frente na Liga Europa.

O AC Milan voltou a empatar com o Estrela Vermelha, desta vez a uma bola, valendo-lhe os dois golos da igualdade fora de portas.

Os ucranianos do Dínamo de Kiev foram à Bélgica vencer o Brugge por 1-0, e garantir o apuramento, uma vez que tinham empatado em casa a uma bola na primeira mão.

Com a qualificação quase assegurada, depois da goleada fora de portas por 4-0, o Manchester United não foi além de uma igualdade sem golos. O português Bruno Fernandes foi titular, tendo sido substituído ao intervalo, não sem antes enviar uma bola à barra.

Eis os resultados até ao momento da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa:

Quarta-feira

Tottenham-Wolfsberg, 4-0 (4-1)

Quinta-feira:

Ajax-Lille, 2-1 (2-1)

Shakhtar Donetsk-Maccabi Telavive, 1-0 (2-0)

Nápoles-Granada, 2-1 (0-2)

Hoffenheim-Molde, 0-2 (3-3)

Villarreal-Salzburgo, 2-1 (2-0)

Rangers-Antuérpia, 5-2 (4-3)

Arsenal-Benfica, 3-2 (1-1)

PSV-Olympiacos, 2-1 (2-4)

Leverkusen-Young Boys, 0-2 (3-4)

Dínamo Zagreb-Krasnodar, 1-0 (3-2)

AS Roma-S. C. Braga, 3-1 (2-0)

Leicester-Slavia Praga, 0-2 (0-0)

AC Milan-Estrela Vermelha, 1-1 (2-2)

Man. United-Real Sociedad, 0-0 (4-0)

Brugge-Dínamo Kiev, 0-1 (1-1)