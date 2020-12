Pedro Martins: "Perdemos uma qualificação por culpa própria"

JN Hoje às 22:37 Facebook

O português Pedro Martins, treinador do Olympiacos, mostrou-se resignado com a derrota frente ao F. C. Porto, esta quarta-feira, na sexta e última jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, reconhecendo a superioridade do Manchester City e dos dragões na qualificação para os oitavos de final.

"Neste jogo aconteceu o que tem vindo a suceder ao longo da competição. Erros que permitiram ao adversário fazer golos, não fomos eficientes nas oportunidades que tivemos e a este nível perdemos uma qualificação por culpa própria e parabéns ao City e ao Porto porque foram as melhores equipas durante a competição", começou por referir o treinador português do conjunto grego.

E continuou: "São várias as circunstâncias para este desfecho. Durante a competição tivemos muitos casos de covid e alguns jogadores que ainda não se apresentaram na melhor forma depois disso ter acontecido. Tivemos 13 jogadores nessa situação e isso afetou o desempenho da equipa".

Relegado para a Liga Europa, Pedro Martins considera que agora terá "uma mini Champions". "Há muitas equipas que transitam da Liga dos Campeões para a Liga Europa, muitas boas equipas que já estão nessa competição e que têm grandes exibições europeias e vai ser uma Liga Europa muito forte", prosseguiu o técnico do Olympiacos.