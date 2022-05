Pedro Martins sagra-se tricampeão da Grécia

Olympiacos orientado pelo técnico português venceu em casa do PAOK para conquistar o título de campeão nacional grego.

Pedro Martins continua a jornada vitoriosa pela Grécia. O Olympiacos orientado pelo treinador português, que também conta com João Carvalho e Rony Lopes no plantel, derrotou o PAOK por 2-1 e sagrou-se tricampeão grego.

Os "thrylos" conquistaram o título nacional a quatro jornadas do fim do Grupo Campeonato, somando 76 pontos, mais 16 que o segundo classificado PAOK.

Em quatro épocas ao comando do Olympiacos, Pedro Martins conquistou três campeonatos e uma Taça da Grécia.

"Saúdo calorosamente o Pedro Martins pela conquista do tricampeonato grego ao serviço do Olympiacos. A sua dedicação, capacidade técnica e liderança têm, de uma forma permanente, prestigiado futebol nacional e a profissão de treinador", escreveu Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, numa nota publicada no site do organismo.

Através dos meios oficiais do Olympiacos, Pedro Martins garantiu estar "orgulhoso" e destaca o título como "mais uma etapa fantástica" da carreira.

"Neste momento são 16 pontos [de vantagem para o segundo classificado, PAOK] numa época extremamente difícil e nem sempre bem jogada, mas este grupo de trabalho começou muito cedo, praticamente com dois anos e meio, com jogos atrás de jogos. Quero dedicar-lhes o título, também ao presidente e ao meu staff fantástico. Foram eles os pilares do sucesso que tivemos. Toda a gente gostaria de estar na posição do Olympiacos. É o campeão e merece festejar. Aos nossos adeptos, o meu muito obrigado", disse o técnico.