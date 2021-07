Pedro Miguel Lopes vence segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro

JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO) ganhou esta sexta-feira a segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro, na chegada a Cernache do Bonjardim, na Sertã, e assumiu a liderança da classificação geral.

Com a meta a culminar com um prémio de montanha de terceira categoria, ao cabo de 120,6 quilómetros com partida e chegada na localidade sertanense, com Lopes a cortar a meta ao fim de 3.09.21 horas.

O espanhol Gabriel Rodas (GSport/Tormo Innova) foi segundo, a um segundo do vencedor, depois de integrar a principal escapada da tirada, com André Domingues (Efapel) no terceiro posto.

A camisola amarela passou para o corpo de Pedro Miguel Lopes, um dos candidatos à vitória final, enquanto Francisco Guerreiro (Sicasal/Miticar/Torres Vedras) continua a liderar na montanha e Gabriel Rodas subiu ao primeiro posto nos pontos.

Atrás de Lopes pela geral está André Domingues, em segundo, e Rodas, em terceiro, ambos a um segundo de distância.

No sábado, a terceira etapa começa e acaba em Ponte de Sor, com um prémio de montanha de terceira categoria a pontuar a altitude da mais longa tirada da prova, de 162,7 quilómetros.