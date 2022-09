Pedro Mil-Homens: "O Benfica tem demonstrado que está no caminho certo"

Há cinco anos como diretor-geral da formação do Benfica, Pedro Mil-Homens mostra-se satisfeito com o novo ciclo iniciado pela presidência de Rui Costa e a liderança da equipa técnica de Roger Schmidt. O dirigente, de 70 anos, falou ao JN e analisou o momento atual dos encarnados, a abordagem ao mercado de transferências ainda nos escalões de formação e os desafios para a gestão dos talentos da Academia do Seixal no futuro.

O Benfica começou um novo ciclo com Roger Schmidt. Considera-o o treinador ideal para dar continuidade à aposta na formação?

O Benfica está num novo ciclo de liderança técnica e de presidência. Sempre que isto acontece, há sempre um renovar de esperança. Eu em particular, como o futebol de formação, temos a melhor das relações com a estrutura do futebol profissional. Funciona como deve ser. Troca de informações, partilha de opiniões... É impensável não haver comunicação e boa articulação e o Benfica tem demonstrado, com estas exibições, que está no caminho certo.

E como descreveria o projeto atual da formação do Benfica?

É o mesmo dos últimos anos. Em 2018, definimos a nossa missão e os valores do futebol de formação, que é formar jogadores para o mais elevado nível competitivo e, se possível, fazê-los chegar a patamares tão elevados que permitam integrar a equipa principal e fazer isso com base em modelos metodológicos o mais avançados possíveis a nível físico, técnico e tático... E assentes na mística do Benfica. Temos momentos em que temos melhores gerações, com mais jogadores que podem atingir patamares elevados.