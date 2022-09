JN Hoje às 20:11 Facebook

Está encontrado o sucessor de Nuno Manta Santos no Torreense. Pedro Moreira, antigo adjunto de Paulo Fonseca, assume o comando do atual "lanterna vermelha" da Liga 2.

Pedro Moreira é o novo treinador do Torreense, último classificado da Liga 2. O técnico, de 47 anos, sucede a Nuno Manta Santos no cargo, que havia conduzido o clube de Torres Vedras à conquista da Liga 3, na época passada.

Após várias temporadas a trabalhar nas equipas técnicas lideradas por Paulo Fonseca, Pedro Moreira assume o comando de uma equipa que soma quatro pontos em sete jornadas na Liga 2, fruto de uma vitória, frente ao Académico de Viseu, e um empate, diante do Benfica B.

A estreia de Pedro Moreira no banco do Torreense acontece no dia 1 de outubro, frente ao Belenenses, em jogo a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal.