Pedro Neto é baixa de relevo para o Mundial do Qatar

Pedro Neto vai ser operado ao tornozelo e é baixa confirmada na presença portuguesa no Mundial do Qatar, em novembro e dezembro.

O extremo do Wolverhampton lesionou-se no passado fim de semana, em jogo contra o West Ham, e está fora das opções de Fernando Santos para a competição que se realiza no Catar.

"Pedro Neto contraiu uma lesão frente ao West Ham no domingo e ficou com os ligamentos laterais afetados. Depois de ter sido avaliado por um especialista esta semana, foi planeado que terá de ser operado. Infelizmente isto quer dizer que não estará em condição para o Mundial", informou o emblema britânico.

Recorde-se que Neto esteve presente na última convocatória de Portugal, para a Liga das Nações, após ter regressado, em janeiro, de uma longa ausência por lesão que o afastou dos relvados durante nove meses.