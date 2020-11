Pedro Neto e Paulinho dão vantagem a Portugal ao intervalo

Hoje às 20:37 Facebook

Pedro Neto, primeiro, e Paulinho, depois, marcaram os golos que dão vantagem a Portugal, ao intervalo do jogo particular desta quarta-feira, frente a Andorra, no Estádio da Luz, em Lisboa. Recorde-se que os dois foram convocados pela primeira vez por Fernando Santos, foram logo titulares e já atiraram a contar.

Pedro Neto, de 20 anos, é o mais jovem jogador chamado por Fernando Santos para estes compromissos de Portugal e justificou cedo a aposta que nele foi feita pelo selecionador, inaugurando o marcador.

Já o experiente Paulinho, de 28 anos, também não fez por menos e, na estreia, também fez aquilo que melhor sabe: marcar golos.

As assistências foram feitas por Sérgio Oliveira e Nélson Semedo. Recorde-se que Fernando Santos poupou os principais craques de Portugal para os jogos seguintes, frente a França e Croácia, a contar para a Liga das Nações.