Pedro Neto: "Estou confiante de que vou recuperar a melhor forma"

Pedro Neto voltou aos relvados dez meses após lesão prolongada. O extremo do Wolverhampton está confiante de que pode voltar à grande forma demonstrada antes de se ter lesionado e está agradado com os primeiros tempos sob o comando de Bruno Lage.

"Estou agora a regressar depois de dez meses parado e tinha de ir passo a passo. Preciso de jogar mais, mas estou confiante de que, com o tempo, vou recuperar a melhor forma e ser melhor jogador do que era antes da lesão", disse o extremo.

A rcuperação de um problema no joelho esquerdo foi mais difícil do que o inicialmente previsto mas Neto conseguiu superar as dificuldades.

"Por vezes, pensamos que são coisas que nunca nos irão acontecer, mas, quando acontecem, temos de pôr os pés na terra e perceber que temos um longo caminho a percorrer. Nestes dez meses passei por momentos difíceis, mas trabalhei muito e estou feliz por ter regressado", explicou o português, de 21 anos, lançado por Bruno Lage na vitória do Woverhampton sobre o Leicester (2-1), no fim de semana.

Pedro Neto tinha o retorno agendado para outubro de 2021, mas uma complicação na lesão "rara num futebolista", obrigou o atacante a prolongar o regresso aos relvados em quatro meses. Na última vez que jogou, antes de se magoar, Nuno Espírito Santo era o treinador do Wolverhampton. Agora, com Bruno Lage ao comando, as primeiras impressões do português são positivas.

"No início, estava a recuperar em Portugal e não tinha nenhuma ideia sobre ele, mas quando voltei ao clube ele estava lá para me ajudar. Recebi todas as indicações necessárias quando voltei aos treinos. É um treinador que transmite muita confiança aos jogadores e isso nota-se na forma como a equipa está a jogar", afirmou Neto.

Atualmente no sétimo lugar da Premier League, com 40 pontos, Neto acredita que o Wolves pode continuar nesta senda de bons resultados. Nos últimos dez jogos a equipa de Lage ganhou sete, empatou um e perdeu dois.

"Bruno Lage trouxe muitas ideias novas e, se fizermos o que ele quer, os jogadores vão conseguir fazer boas exibições. Temos de levar para os jogos as ideias dele, juntamente com a qualidade dos jogadores", concluiu o atacante.