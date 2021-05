Pedro Pereira alerta para a "mentalidade e cultura tática" italianas

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

O versátil jogador salientou as valências do próximo adversário de Portugal, nos quartos de final do Europeu de sub-21, a decorrer na Hungria e na Eslovénia, mas mostrou-se confiante numa boa preparação lusa para bater os transalpinos, apesar de alertar para a necessidade de "concentração máxima" dos eleitos de Rui Jorge.

"Vai ser um jogo bastante difícil pela mentalidade e cultura tática das seleções italianas. Vai obrigar-nos a estar numa concentração e disponibilidade máximas. Com a nossa qualidade e com o que cada um de nós pode dar ao jogo, fazendo o nosso trabalho, poderemos alcançar a vitória", sublinhou, em conferência de imprensa.

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 iniciou no domingo a preparação para a fase decisiva do Euro2021 da categoria, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo o primeiro treino decorrido hoje, sem Thierry Correia (Valência), Tiago Djaló (Lille), Florentino (Mónaco), Francisco Trincão (FC Barcelona) e Rafael Leão (AC Milan).

"É um orgulho enorme fazer parte deste grupo tão talentoso e unido como somos. Dá-me motivação para continuar a trabalhar e acreditar neste sonho, que estamos a trabalhar para alcançar. Se fizermos o nosso trabalho, acredito que é possível", frisou.

Pedro Pereira alinhou esta temporada pelos italianos do Crotone, emprestado pelo Benfica, e conhece alguns dos jogadores adversários, "também eles de muita qualidade" e que compõem uma "seleção bastante forte", revelando estar "num bom momento" da sua carreira.

"O que sinto que me fez bastante bem foi ter muitos minutos e jogos. Fez-me chegar à seleção bastante bem preparado, depois de uma época a nível pessoal muito positiva. Estou preparado para ajudar a seleção no que puder", expressou o atleta, de 23 anos.