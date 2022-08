Pedro Pichardo é campeão europeu e completa o triplete de ouro

O atleta português junta o título europeu aos mundiais e olímpicos.

Mais uma prova, mais uma vitória para Pedro Pichardo. O saltador português conquistou esta tarde a medalha de ouro no triplo salto, com uma marca de 17.50. O atleta foi também campeão mundial em julho e olímpico em agosto de 2021, completando assim um triplete de ouro.

No primeiro salto, Pedro Pichardo fez a marca de 17.05 metros, tendo melhorado o registo na segunda tentativa: 17.50 metros. Foi mesmo esta a marca que lhe deu o título, visto que o terceiro salto foi nulo, no quarto e no quinto não saltou, e o sexto foi novamente nulo.

Tiago Pereira, por sua vez, que teve o primeiro salto nulo, conseguiu a marca de 16.56 metros no segundo e 16.59 no terceiro. Ao quarto salto, conseguiu 16.60 metros.