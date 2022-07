Pedro Pichardo e Tiago Pereira estão na final do triplo salto

JN/Agências Hoje às 07:25 Facebook

O português Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, qualificou-se à primeira para a final da disciplina dos campeonatos do mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos. Tiago Luís Pereira também está na final.

O quarto classificado em Doha2019, na primeira presença como português, depois de duas medalhas de prata em Moscovo2013 e Pequim2015, ainda como cubano, conseguiu 17,16 metros, a abrir o concurso, superando os 17,05 de marca de qualificação para a final, agendada para sábado, a partir das 18 horas locais (2 horas de domingo em Portugal continental).

Pichardo, de 29 anos, chegou a Eugene2022 como líder do "ranking" mundial e com a segunda melhor marca do ano (17,46 metros), que lhe valeu a medalha de prata nos campeonatos do mundo em pista coberta, em Belgrado, em março, atrás do cubano Lázaro Martínez (17,64).

O atleta do Benfica detém ainda o recorde nacional, com os 17,98 metros da vitória nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, no ano passado.

Tiago Luís Pereira juntou-se a Pichardo na final do triplo salto, com o 11.º lugar na qualificação. Depois de um nulo no primeiro salto, o atleta do Sporting, de 28 anos, saltou 16,98 metros na segunda tentativa, que foram suficientes para ser o sexto repescado na quinta-feira.

Além de Pichardo, superaram os 17,05 da qualificação direta Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso (17,15), o italiano Emanuel Ihemeje (17,13), o chinês Yaming Zhu (17,08) e o cubano Lázaro Martínez (17,06), campeão mundial em pista coberta.

Na sua estreia em campeonatos do mundo, Tiago Pereira, que tem 17,11 como recorde pessoal e tinha 16,90 como melhor marca do ano, assegurou assim um dos 12 lugares na final, que teve como último repescado o indiano Eldhose Paul, com menos um centímetro do que o português.

Fora da final do lançamento do dardo ficou Leandro Ramos, que ficou no 22.º lugar na estreia lusa na competição masculina em mundiais.

O lançador do Benfica, de 21 anos, terminou a qualificação em Eugene2022 com 77,34 metros, aquém dos 83,50 de qualificação direta e dos 84,78 metros do seu recorde nacional, que estabeleceu em Doha, em maio último.

O apuramento fechou nos 80,03, alcançados pelo finlandês Lassi Etelatalo